"У меня тут есть чем заниматься": Кокорин написал письмо из СИЗО

Футболист усиленно тренируется в "Бутырке".

Кокорин написал письмо из СИЗО журналисту "Петербургского дневника". Футболист уверен, что скоро он снова заиграет в команде сине-бело-голубых.

Спасибо большое за письмо. Дяде большой привет, скажи ему, что я скоро вернусь в семью "Зенит". Всё будет хорошо. Не переживайте. У меня тут есть чем заниматься. Сейчас буду много тренироваться. "Зенит" — чемпион написал футболист

Напомним, что после двух эпизодов драк в Москве 11 октября Тверской суд отправил Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря. Позднее руководство "Зенита" обратилось в суд с просьбой изменить игроку меру пресечения. обосновав это тем, что он необходим на матчах. Суд в просьбе отказал.

Ранее мы сообщали о том, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который в данный момент находится в СИЗО, сказал, что готов помочь команде стать чемпионом РПЛ в этом году.

Фото:MDK