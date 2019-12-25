«Тюмень» выбыла из Кубка, но подписала новичков, чтобы выиграть ПФЛ

В этом году команда Игоря Меньщикова продемонстрировала приличный старт.

Тюменский футбольный клуб долгое время провел в ФНЛ. Его начали было считать старожилом лиги, однако недавно "Тюмень" вылетела в первенство ПФЛ, откуда и мечтает выбраться. В этом году команда Игоря Меньщикова продемонстрировала приличный старт. Три победы и ничья в четырех стартовых турах в "Группе 4" позволили тюменцам расположиться на второй строчке. Столько же очков у "Новосибирска", но "Тюмень" впереди по разнице забитых и пропущенных мячей. Интересно, что клуб отстает на два очка от лидера дивизиона – КАМАЗа из Набережных Челнов. Именно эта команда является главным фаворитом "Группы 4". Коэффициенты на победу "Тюмени" гораздо выше. Чтобы посмотреть их, следует скачать Олимп БК без регистрации.

"Звезду" не прошли

Первый раунд Кубка России стал серьезным испытанием для "Тюмени". Несмотря на то, что сибиряки одержали выездную победу над "Зенитом-Ижевск", сама встреча отняла много сил и эмоций у игроков и тренеров "Тюмень". К тому же это был первый официальный матч в 2020 году, а в стартовом составе тюменцев вышли сразу шестеро новичков. Благодаря точным ударам Александра Кацалапова и Михаила Бирюкова гости повели со счетом 2:0. Однако "Зенит" постоянно давил и не позволял сопернику расслабиться. К тому же в концовке хозяева могли сами дважды забить. Сперва Ефим Шанин отправил мяч в штангу с одиннадцати метров, а после один из угловых все-таки завершился голом Макара Кабакова. Команда Игоря Меньщикова одержала победу, но в следующем раунде ее ждала пермская "Звезда".

Соперник с первых же минут понесся в атаку, однако у "Тюмени" получилось перехватить инициативу и открыть счет – гол в активе Артура Гилязетдинова. Однако после этого игра у сибиряков расклеилась. Футболисты начали часто ошибаться в передачах, оставлять свободные зоны и проигрывать в скорости. До перерыва "Звезда" сравняла счет – отличился лучший бомбардир "Тюмени" в прошлом сезоне Александр Субботин. Через три минуты "Звезда" еще раз наказала тюменцев за оплошность в обороне и повела в счете. Во втором тайме "Тюмень" не смогла исправить положение, поэтому после финального свистка команда Меньщикова вылетела из Кубка России.

Новички пришли для побед

Под конец августа руководство "Тюмени" не упустило возможности усилить состав команды для длительной борьбы с КАМАЗом и "Новосибирском". К клубу присоединился уроженец Тюменской области Тимур Байжанов. Этот 30-летний форварда провел прошлый сезон в составе павлодарского "Иртыша" и стал серебряным призером чемпионата Казахстана. Также в карьере Тимура был "Кайрат" из Алматы, с которым он брал бронзу. Байжанов успел поиграть в Лиге Европы, а также – в составе национальной сборной Казахстана.

Также отметим, что в конце августа из "Тюмени" ушел защитник Артем Семейкин. Он перебрался в состав сибиряков в 2019 году из "Нижнего Новгорода". В минувшем сезоне Артем был одним из игроков основного состава. На счету Семейкина – пятнадцать матчей за "Тюмень" в первенстве ПФЛ. Артем сменил "Тюмень" на "Салют" из родного Белгорода. Эта команда удачно начала сезон – в своей группе ПФЛ она одержала три победы и набрала девять очков.