"Типун вам на язык": Путин ответил японскому журналисту про угрозу ядерной войны

В рамках Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил японскому журналисту про угрозу ядерной войны. Президент также рассказал о военном союзе РФ и КНР.
Журналист спросил у Путина о "предстоящей ядерной войне", на что Владимир Путин возмутился.
"Типун вам на язык",
—заявил Президент.
После глава государства отметил, что в данный момент такие военные технологии есть у России и Америки, но направлены они исключительно на защиту. В ответ журналист заявил, что Япония опасается союза Китая и России в военной сфере. Отмечается, что такая "дружба" может быть использована против Вашингтона-Токио-Сеула.
"Военного союза у РФ и КНР нет, зато развивается сотрудничество в оборонной сфере",
—отметил Путин.
В итоге журналист предложил рассмотреть инициативу о безъядерном мире.
Ранее мы сообщали о том, что Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе.
Видео: Большая пресс-конференция
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