"Типун вам на язык": Путин ответил японскому журналисту про угрозу ядерной войны

Президент отметил, что в данный момент такие военные технологии есть у России и Америки, но направлены они исключительно на защиту.

В рамках Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил японскому журналисту про угрозу ядерной войны. Президент также рассказал о военном союзе РФ и КНР.

Журналист спросил у Путина о "предстоящей ядерной войне", на что Владимир Путин возмутился.

"Типун вам на язык", —заявил Президент.

После глава государства отметил, что в данный момент такие военные технологии есть у России и Америки, но направлены они исключительно на защиту. В ответ журналист заявил, что Япония опасается союза Китая и России в военной сфере. Отмечается, что такая "дружба" может быть использована против Вашингтона-Токио-Сеула.

"Военного союза у РФ и КНР нет, зато развивается сотрудничество в оборонной сфере", —отметил Путин.

В итоге журналист предложил рассмотреть инициативу о безъядерном мире.

Ранее мы сообщали о том, что Путин ответил на вопрос о новой пенсионной реформе.

Видео: Большая пресс-конференция