"Ты не пройдешь" и не прошел: водитель Лэнд Ровера пытался объехать пробку, но застрял в сугробах

В Петербурге водитель хотел "проскочить" пробку, но застрял.

В Петербурге на Малой Балканской произошло ДТП с участием автомобилей "Хендай" и "Хондой". В результате аварии образовалась огромная пробка, но водитель, который наверняка торопился домой, решил объехать ее но не смог. Лэнд Ровер застрял в сугробах на обочине.

Очевидцы и читатели Piter.tv сообщили, что на протяжении получаса не может выбраться с места. На кадрах видеозапсии видно, что мужчина уже явно нервничает из-за сложившееся ситуации и пытается разными способами побороть сугробы. Стоит заметить, что на помощь огорченному никто не спешит.

Видео: Piter.tv