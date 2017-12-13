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Вчера, 18:08
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Shdaria
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"Ты не пройдешь" и не прошел: водитель Лэнд Ровера пытался объехать пробку, но застрял в сугробах

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В Петербурге водитель хотел "проскочить" пробку, но застрял.

В Петербурге на Малой Балканской произошло ДТП с участием автомобилей "Хендай" и "Хондой". В результате аварии образовалась огромная пробка, но водитель, который наверняка торопился домой, решил объехать ее но не смог. Лэнд Ровер застрял в сугробах на обочине.

Очевидцы и читатели Piter.tv сообщили, что на протяжении получаса не может выбраться с места. На кадрах видеозапсии видно, что мужчина уже явно нервничает из-за сложившееся ситуации и пытается разными способами побороть сугробы. Стоит заметить, что на помощь огорченному никто не спешит. 

Видео: Piter.tv

Теги: дтп спб , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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