"Теплосеть Санкт-Петербурга" с 15 мая 2022 года переходит на режим периодического протапливания зданий

Если в Северной столице сильно похолодает на длительный период, батареи вновь включат в заданных режимах.

С середины мая "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме периодического протапливания, что означает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Если в Северной столице сильно похолодает на длительный период, батареи вновь включат в заданных режимах.

Как указал губернатор города Александр Беглов, петербуржцы жаловались на жару в квартирах. Отметим, что в этом сезоне жители грелись в своих домах 244 дня, в прошлом году - на два дня меньше. Тогда батареи перестали топить 13 мая.

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