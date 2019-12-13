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"Теплосеть Санкт-Петербурга" с 15 мая 2022 года переходит на режим периодического протапливания зданий
Сегодня, 13:11
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"Теплосеть Санкт-Петербурга" с 15 мая 2022 года переходит на режим периодического протапливания зданий

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Если в Северной столице сильно похолодает на длительный период, батареи вновь включат в заданных режимах.

С середины мая "Теплосеть Санкт-Петербурга" работает в режиме периодического протапливания, что означает поэтапное снижение гидравлических параметров в зонах предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Если в Северной столице сильно похолодает на длительный период, батареи вновь включат в заданных режимах. 

Как указал губернатор города Александр Беглов, петербуржцы жаловались на жару в квартирах. Отметим, что в этом сезоне жители грелись в своих домах 244 дня, в прошлом году - на два дня меньше. Тогда батареи перестали топить 13 мая. 

Фото: Pexels

 

Теги: батареи, режим периодического протапливания, теплосеть санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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