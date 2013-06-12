"Теплосеть" начинает реконструкцию тепловых сетей на Васильевском острове

Работы выполняются в два этапа. Общая протяженность трубопровода составляет 5 245 метров.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе АО "Теплосеть" сообщили, что начинается реконструкция распределительной сети "Кораблестроителей", проходящей по одноименной улице – от улицы Мичманской до Наличной, в Василеостровском районе.

Отмечается, что общая протяженность трубопровода составляет 5 245 метров, а реконструкция повысит надежность системы теплоснабжения для более 50 тысяч жителей района.

Работы будут выполнять в два этапа: в первом этапе проведут монтаж временной сети, протяженностью 5 520 метра, по которой жители будут обеспечены теплоснабжением в период перекладки основного трубопровода. Во втором этапе специалисты проведут полную перекладку ненадежного участка.

Полная реконструкция тепловых сетей и восстановление благоустройства территории на данных объектах намечена на 2023 год.

Фото: пресс-служба АО "Теплосети"; АО "Теплосеть" / Вконтакте