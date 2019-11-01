"Теплосеть Санкт-Петербурга" 9 июня испытает сети в Невском районе и Кудрово

Температура воды не превышает 40 °C.

Во вторник, 9 июня, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытает тепловые сети на плотность и прочность в Невском районе Санкт-Петербурга и городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры.

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Фото: Piter.TV