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"Теплосеть Санкт-Петербурга" 9 июня испытает сети в Невском районе и Кудрово
Сегодня, 8:30
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nastya960

"Теплосеть Санкт-Петербурга" 9 июня испытает сети в Невском районе и Кудрово

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Температура воды не превышает 40 °C.

Во вторник, 9 июня, АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" испытает тепловые сети на плотность и прочность в Невском районе Санкт-Петербурга и городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба организации. 

Испытания являются необходимым мероприятием при подготовке тепловых сетей к новому отопительному сезону. Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры. 

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Фото: Piter.TV

 

 

Теги: теплосеть санкт-петербурга
Категории: Лента новостей,

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