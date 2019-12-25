"Технологический институт-1" закроют на вход и выход из-за замены эскалаторов

Подрядчик должен выполнить работы в максимально сжатые сроки.

Стало известно, что наземный вестибюль станции метро "Технологический институт-1" закроют 6 апреля на вход и выход. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

На станции начнутся работы по полной замене трёх старых эскалаторов на четыре современных. Также проведут частичную замену конструкций наклонного хода.

Вход и выход пассажиров метрополитена временно будет проходить через наземный вестибюль станции "Технологический институт-2".

Подрядчик должен выполнить работы в максимально сжатые сроки, хотя в подобных случаях длительность реконструкции занимает больше года.

Ранее мы сообщили, что на станции "Технологический институт" открыли табличку в память о жертвах теракта 2017 года.

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