"Театр на Васильевском" и театр "Комедианты" готовят постановки в новом театральном сезоне

В программах фестиваля будут принимать участие театры из Европы.

Во Всероссийский Год театра "Театр на Васильевском" и театр "Комедианты" готовят новые постановки в новом театральном сезоне.

13 сентября областной драматический театр "Комедианты" открывает 30-й театральный сезон и приглашает зрителей на спектакль для семейного просмотра "Полианна". История о девочке-подростке, оставшейся сиротой и сумевшей превратить скучный мир вокруг себя в веселое приключение, не оставит равнодушными родителей и детей. Начало спектакля в 19.00.

14 сентября состоится открытие 31-го театрального сезона "Театра на Васильевском". В новый театральный год театр запланировал 5 новых постановок. Взрослый репертуар пополнится тремя спектаклями: "Сон в летнюю ночь" по комедии Уильяма Шекспира в постановке Руслана Нанава, "Зима" по пьесе Евгения Гришковца в постановке Олега Сологубова, и "Танцплощадка" в постановке Дениса Хусниярова (пьесу для спектакля пишет Юлия Тупикина).

Также театр готовит две детские сказки – "Центральное новогоднее управление" и "Королевские зайцы".

В ноябре 2019 года в стенах театра будет проходить большая творческая лаборатория актера и режиссера Виктора Рыжакова, в рамках которой молодые московские режиссеры будут работать с артистами театра.

В апреле 2020 пройдет второй международный фестиваль театров "ЛОФТ". Программа фестиваля будет строиться из трех частей: "Дорогие мои москвичи" – предполагается участие ведущих театров Москвы, "Наши сибиряки" – будут представлены работы театров из Сибири, "Зарубежные театры" – в программе фестиваля будут принимать участие театры из Европы.

источник: пресс-служба ЛО