"Тампа" обыграла "Флориду" и вышла во второй раунд плей-офф НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:0.

"Тампа" обыграла "Флориду" на домашнем поле и вышла во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги. Шестой матч завершился с результатом 4:0 в серии первого раунда. Заброшенными шайбами отличились на 7, 34, 55 и 59 минутах встречи Патрик Марун, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн (гол в пустые ворота).

Российский нападающий из "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. Спортсмену пришлось пропустить участие в постоянном турнире НХЛ из-за травмы. В плей-офф он успел набрать 11 очков (за три забитых шайбы и 8 голевых передач). Его однокомандник, защитник Михаил Сергачев также реализовал голевой пас. Голкипер Андрей Василевский отразил 29 бросков по воротам.Он смог сыграть "на ноль" в текущем розыгрыше плей-офф.

На данный момент счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Тампы". Во втором раунде плей-офф НХЛ "Тампа" сыграет против победителя пары "Каролина" - "Нэшвилл".

"Тампа" уступила "Флориде" в третьем матче плей-офф НХЛ.

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