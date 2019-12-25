ТНТ, "Манеж" и музей искусств Петербурга XX-XXI веков создали интерактивную карту 90-х

Карту мест, где модно было проводить время в 90-е, создали специально к премьере второго сезона сериала ТНТ "Мир! Дружба! Жвачка!".

Телеканал ТНТ, "Манеж" и музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-ХХI веков создали интерактивную карту Петербурга 90-х – мест, где проводили время начинающие звезды шоу-бизнеса, бизнесмены и известные люди.

Выбирая точки на карте, мы стремились охватить те места, в которых происходили события, сформировавшие облик 90х, как времени. Мы начали с художественных локаций, галерей, мастерских и сквотов - локаций отражавших культурную жизнь города. Коллеги с телеканала ТНТ отметили на карте кинолокации, места связанные с политической жизнью, бизнесом девяностых. Вместе нам удалось сформировать полную и разностороннюю картину жизни девяностых сообщила автор образовательных программ Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. Оксана Ильзина

Создание карты приурочено к премьере второго сезона сериала ТНТ "Мир! Дружба! Жвачка!", действие которого разворачивается в 1994 году, когда страну захватила волна финансовых пирамид, заводы переходили в частные руки, а в городах орудовали преступные банды.

В карту вошли геопозиции Ротонды, Лендока, Апраксина двора и еще 62 точки. В проекте приняли участие Сергей Шнуров, Александр Цыпкин, Ника Стрижак, Кирилл Набутов, Егор Дружинин, Ксения Каталымова, Александр Половцев, Всеволод Гаккель, Екатерина Андреева, Глеб Ершов. Они рассказали о своих значимых местах в городе, о связанных с ними эмоциями и впечатлениями.

Напомним, второй сезон сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" покажут на телеканале ТНТ сегодня в 21:00.

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Фото: пердоставлено организаторами