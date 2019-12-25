"Свиньин пляж" на берегу Невской губы приведут в порядок к 2023 году

Первым делом на территории пляжа установят мусорные контейнеры.

В Петербурге появится еще одно благоустроенное место, где жители смогут отдохнуть с семьей. В городе собираются привести в порядок территорию на берегу Невской губы, возле дома №82 на проспекте Маршала Казакова. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на администрацию Красносельского района.

Местные жители назвали это место "Свиньин пляж" из-за того, что здесь накопилось большое количество мусора: остатки еды, бутылки и прочие отходы. Первым делом на территории пляжа установят мусорные контейнеры. Сейчас сотрудники жилкомсервиса № 1 Красносельского района регулярно очищают территорию от мусора.

В будущем на месте пляжа хотят сделать парк с газонами, зелеными зонами, беседками, детскими и спортивными площадками. Благоустройство планируется завершить к 2023 году.

Ранее в парке 300-летия Петербурга обновят скейт-парк к следующему лету.

Фото: "Невские Новости"