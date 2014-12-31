"Спартаку" придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за бойкот Суперкубка России

Игра "Зенита" и "Спартака" должна пройти на петербургском поле 9 июля.

"Спартаку" придется выплатить 150 тыс. рублей за за бойкот Суперкубка России. Об этом сообщили в Telegram-канале Василия Конова.

Напомним, игра "Зенита" и "Спартака" должна пройти на петербургском поле 9 июля. Однако руководство московского клуба отказывается участвовать в матче на "Газпром Арене".

Если "Спартак" решит бойкотировать Суперкубок и предупредит об этом заранее, то максимум, что грозит москвичам, – штраф до 150 тысяч рублей. Василий Конов, спортивный журналист

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