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"Спартаку" придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за бойкот Суперкубка России
Сегодня, 16:21
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"Спартаку" придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за бойкот Суперкубка России

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Игра "Зенита" и "Спартака" должна пройти на петербургском поле 9 июля.

"Спартаку" придется выплатить 150 тыс. рублей за за бойкот Суперкубка России. Об этом сообщили в Telegram-канале Василия Конова. 

Напомним, игра "Зенита" и "Спартака" должна пройти на петербургском поле 9 июля. Однако руководство московского клуба отказывается участвовать в матче на "Газпром Арене".

Если "Спартак" решит бойкотировать Суперкубок и предупредит об этом заранее, то максимум, что грозит москвичам, – штраф до 150 тысяч рублей.

Василий Конов, спортивный журналист

Ранее на Piter.tv: Петербург примет Олимп-Суперкубок-2022.

Фото: Pexels

 

Теги: спартак, спорт, суперкубок, футбол, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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