"Спартаку" придется заплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за бойкот Суперкубка России

"Спартаку" придется выплатить 150 тыс. рублей за за бойкот Суперкубка России. Об этом сообщили в Telegram-канале Василия Конова.
Напомним, игра "Зенита" и "Спартака" должна пройти на петербургском поле 9 июля. Однако руководство московского клуба отказывается участвовать в матче на "Газпром Арене".
Если "Спартак" решит бойкотировать Суперкубок и предупредит об этом заранее, то максимум, что грозит москвичам, – штраф до 150 тысяч рублей.
Василий Конов, спортивный журналист
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Фото: Pexels
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