"Спартак" заплатит 1,3 миллиона из-за поведения болельщиков в матче со "СКА"

Дисциплинарный комитет КХЛ оштрафовал московский хоккейный клуб "Спартак" на 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Поводом для санкции послужило поведение фанатов столичной команды во время двух домашних игр (2 и 4 марта) против петербургского "СКА".
Болельщики хозяев, находившиеся на фанатском секторе, неоднократно допускали скандирования оскорбительного характера в адрес команды соперника, судей, а также на лед были брошены посторонние предметы.
– говорится в сообщении КХЛ
Напомним, что "Спартак" и "СКА" встретились в 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. После пяти встреч команда из Северной Столицы лидирует в серии со счетом 3:2. Следующая игра состоится 8 марта в Москве.
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Фото: Вконтакте/ХК СКА
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