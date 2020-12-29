Пожилая петербурженка заплатила 250 тысяч рублей за снятие порчи с себя и своего сына

Деньги исчезли неизвестным образом.

В четверг, 21 января, в полицию Петербурга обратилась пенсионерка и заявила, что стала жертвой обмана со стороны цыганки. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшей, 12 декабря к ней на улице Дыбенко подошла незнакомка и сказала, что на пенсионерке и ее сыне порча. За снятие она попросила 250 тысяч рублей.

Жертва обмана не задумываясь отдала мошеннице сверток со сбережениями. В свою очередь незнакомка взяла деньги, а потом отдала обратно, велев вернуться на то же место через 40 дней. 20 января пенсионерка пришла на указанное место, но никого не встретила. Вернувшись домой, она обнаружила, что деньги исчезли.

Согласно приметам, мошеннице около 35-40 лет, цыганской внешности. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что пожилая жительница Петербурга отдала псевдо сотруднику банка более миллиона рублей.

Фото: pixabay.com