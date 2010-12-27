"Смешарики" представят Россию на международном фестивале мультипликации в Болгарии

В Варне проект петербургских аниматоров будет бороться за звание лучшего анимационного фильма.

Полнометражный фильм от студии мультипликации "Петербург" вошел в конкурсную программу 14-го Всемирного фестиваля анимационного кино "Варна-2018". По сообщениям пресс службы авторов проекта – студии "Рики", показ мультфильма состоится 15 сентября. На фестивале картина поборется за первое место в номинации "Анимационные полнометражные фильмы".

Представит "Смешариков" в Варне один из создателей картины, автор сценария – Дмитрий Яковенко. Мультфильм, созданный на студии "Петербург" при поддержке Фонда кино и компании "Ростелеком", станет третьим полнометражным мультфильмом о Кроше, Ежике и их друзьях. Приключенческая комедия "Смешарики. Дежавю" расскажет о приключениях героев, которые решают отправиться в путешествие во времени, но случайно оказываются в разных эпохах.

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