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"Скорая помощь" не могла доехать до пациента в Приморском районе. Ей помогла Росгвардия
Сегодня, 16:03
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"Скорая помощь" не могла доехать до пациента в Приморском районе. Ей помогла Росгвардия

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Мужчину, которому стало плохо в Удельном парке, госпитализировали.

Карета "скорой помощи" не могла добраться до пациента из-за габаритов. Врачам на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 24-го июля росгвардейцы во время патрулирования заметили около Удельного парка машину "скорой помощи" с включенными спецсигналами. В парке стало плохо 66-летнему мужчине, но медики не могли доехать до него из-за габаритов. В экстренной ситуации сотрудники Росгвардии предложили медикам взять необходимое оборудование в патрульный автомобиль, так как ее ширина меньше "скорой помощи". Из глубины парка силовики вынесли мужчину и доставили его врачам. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам. 

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: росгвардия, скорая помощь, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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