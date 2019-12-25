"Скорая помощь" не могла доехать до пациента в Приморском районе. Ей помогла Росгвардия

Мужчину, которому стало плохо в Удельном парке, госпитализировали.

Карета "скорой помощи" не могла добраться до пациента из-за габаритов. Врачам на помощь пришли сотрудники Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Утром 24-го июля росгвардейцы во время патрулирования заметили около Удельного парка машину "скорой помощи" с включенными спецсигналами. В парке стало плохо 66-летнему мужчине, но медики не могли доехать до него из-за габаритов. В экстренной ситуации сотрудники Росгвардии предложили медикам взять необходимое оборудование в патрульный автомобиль, так как ее ширина меньше "скорой помощи". Из глубины парка силовики вынесли мужчину и доставили его врачам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудников Росгвардии обяжут представляться гражданам.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО