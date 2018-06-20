Полицейские узнали, где в Петербурге "торгуют смертью"

В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области проведен 1-й этап Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области подвели итоги операции "Сообщи, где торгуют смертью". Первый этап Всероссийской антинаркотической акции проходил с 11 по 22 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В целях акции в данный период времени была организована работа телефона "горячей линии", по которой можно было сообщить о возможных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Также сотрудники полиции мониторили Интернет и проверяли места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, чтобы выявить преступления, связанные с наркотиками.

В полицию поступило 135 обращений, по телефону "горячей линии" поступило 32 сообщения. В ходе проверок возбуждено 25 уголовных и 83 административных дела и изъято 2,8 килограммов различных наркотических средств и психотропных веществ.

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Фото: Piter.TV