"Русал" ожидает убытки в сотни миллионов долларов из-за введения экспортной пошлины

Производство некоторых видов продукции может стать убыточным.

Компания "Русал" оценила убытки от введения пошлин на экспорт металлов. Как отметил замгендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин, убытки могут составить сотни миллионов долларов. Об этом пишет ТАСС.

Производство некоторых видов продукции просто станет убыточным. По нашей оценке, это сотни тысяч тонн. Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями, — сказал он.

Так, правительство в конце июня утвердило временные пошлины на экспорт металлов. Действовать они будут с 1 августа по 31 декабря 2021 года.

Ранее ученые выяснили,ч то азитромицин не эффективен в предотвращении симптомов COVID-19 среди негоспитализированных пациентов.

Фото: pixabay