В Госдепе США рассказали о том, что у регионального кризиса между Москвой и Киевом нет решения военным путем.

В Вашингтоне считают главной преградой для достижения мира на Украине требование российского руководства к мировому сообществу и киевскому режиму признать контроль над регионами, на которые "она не имеет законных прав", хотя Украина не может вернуть эти земли силой. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США, временно исполняющий обязанности помощника местного президента по национальной безопасности Марко Рубио. Иностранный чиновник выступил перед законодателями из Сената Конгресса США на слушаниях в профильном комитете по иностранным делам. Руководитель Госдепа уточнил, что в основе сформировавшегося тупика на переговорах находится несовместимость требований сторон регионального конфликта.

Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем. Марко Рубио, госсекретарь США

Марко Рубио уточнил, что Россия настаивает на признании территорий, контроль над которыми страна установила в 2022 году, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. А украинские власти стремятся вернуть собственное управление над этими землями, что, по мнению госсекретаря США, невозможно достичь исключительно военными методами. В Госдепе уточнили, что сейчас американская администрация изучает возможность введения дополнительных санкций против Кремля в том случае, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах.

Рубио: Трамп откладывает введение санкций для сохранения влияния на РФ и Украину.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour