"Россети Ленэнерго" установят "умные" счетчики в частных жилых домах

Такие счетчики появятся в домах, где нет приборов учета. Жители смогут сэкономить на оплате услуг за электроснабжение.

В среду, 19 января, в пресс-службе "Россети Ленэнерго" сообщили Piter.tv, что специалисты компании установят "умные" счетчики в частных жилых домах, где нет приборов учета.

Расчеты будут производиться не по нормативу, а по фактически потребленным объемам электроэнергии. Счетчики установят по графику, однако можно подать заявку (либо на сайте "Россетей", либо на портале электронных услуг ПОРТАЛ-ТП.рф; по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.)

Отмечается, что установка прибора будет бесплатной. Дальнейшую эксплуатацию счетчиков также обеспечивает энергокомпания.

Для жилых домов, не оборудованных приборами учета, коммунальная плата за электроэнергию может увеличиться почти в 3 раза. Установка прибора учета позволит избежать увеличения платы.

За прошлый год в Петербурге и области установили более 25 тысяч интеллектуальных приборов учета.

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