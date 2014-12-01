"Россети Ленэнерго" построили новую модульную трансформаторную подстанцию в Петроградском районе

Новый энергообъект будет обеспечивать электроснабжение завода им. А.А. Кулакова, университета ИТМО, нескольких многоквартирных домов и социальных объектов.

Во вторник, 14 декабря, в пресс-службе компании "Россети Ленэнерго" рассказали Piter.tv, что в Петроградском районе появилась комплектная модульная трансформаторная подстанция на улице Яблочкова. Она является частью комплексного проекта по развитию сети 35-110 кВ.

Объект обеспечит электроснабжение завода им. А.А. Кулакова, университета ИТМО, нескольких многоквартирных домов и социальных объектов: детских садов, школ, образовательных учреждений в районе ул. Яблочкова и близлежащих улиц. Специалисты установили два силовых трансформатора по 12,5 МВА каждый, а также комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 35 и 6 кВ.

В пресс-службе уточнили, что объект управляется дистанционно и не требует постоянного присутствия персонала.

Так, в рамках проекта реконструкции построили уже восемь подстанций. Мероприятия направили на повышение надежности лектроснабжения потребителей района и создание условий для его динамичного развития в условиях плотной городской застройки.

Фото: сайт "Россети Ленэнерго"; Piter.tv