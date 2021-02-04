"Росмолодежь" и "Россия-БРИКС" открыли программу творческой кооперации РФ и КНР в сфере музыки

Из 120 участников отобрали десять кандидатов для обсуждения программы за круглым столом. А в конце июня участники прилетели в Пекин для детального обсуждения концепции мероприятий.

В конце марта "Росмолодежь" и проектный офис международного молодежного сотрудничества "Россия-БРИКС" открыла программу творческой кооперации России и Китая в сфере музыки. Проект направлен на создание устойчивых партнерских связей и создание совместного творческого продукта стран.

Из 120 участников отобрали десять кандидатов для обсуждения программы за круглым столом. А в конце июня участники прилетели в Пекин для детального обсуждения концепции мероприятий. В течении недели они познакомились с культурным наследием Китая, провели встречи с национальным оркестром Сучжоу и студентами Центральной музыкальной консерватории. А также провели переговоры о дальнейшей реализации проекта развития молодежи в сфере музыки с председателем и генеральным секретарем Молодежной федерации Сучжоу.

В дальнейшем программа "Росмолодежь" будет организовывать международный музыкальный фестивали и концерты.

Фото: "Росмолодежь"