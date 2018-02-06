"Развлекаемся, как можем": видео, как таксист катает друга на ватрушке, привязанной к машине

В Невском районе таксист решил прокатить своего друга на ватрушке.

Вечером 6 февраля на парковке гипермаркета Касторамы на Дальневосточном проспекте, 16к2 водитель такси "Гет" катал человека на ватрушке, которая была привязана к автомобилю, сообщают очевидцы.

Парковка возле магазина оживленная, люди вокруг были возмущены такими опасными развлечениями. Остальным автомобилистам трудно проехать из-за таких опасных манёвров.

После того, как таксист заметил, что его действия снимают на видео, он перестал ездить и вместе с другом начали угрожать автору, чтобы тот удалил снятое видео.

Через полчаса как очевидец от Piter.TV вышел из магазина, таксист к нему подбежал и с угрозами заставил удалить видео с телефона, что первый и сделал. На вопрос, зачем они там катались, ответил: "Развлекаемся как можем."