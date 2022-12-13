"РИА Новости": военный рассказал о Су-24, с которого Пригожин обращался к Зеленскому

На днях бомбардировщик получил повреждение из украинского ПЗРК и загорелся.

Командир авиагруппы "Вагнера" рассказал о Су-24, с которого основатель группы Евгений Пригожин обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам военного, на днях бомбардировщик получил повреждение из украинского ПЗРК и загорелся. Однако это не помешало экипажу нанести удар по плановым целям противника и благополучно вернуться на аэродром. Командир уточнил, что это произошло 13 февраля в районе Артемовска.

Напомним, Пригожин ранее обращался к Зеленскому с предложением встретиться в Артемовске. Он записал видеообращение, находясь внутри Су-24.

Ранее боец группы "Вагнер" рассказал о крупных потерях Украины в Соледаре.

Видео: Telegram / РИА Новости