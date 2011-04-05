"РИА Новости": в России разработали систему самонаведения для FPV-дронов на основе ИИ

Система была реализована с помощью нейросети, которая анализирует и позволяет осуществить захват цели.

В России разработали систему самонаведения для FPV-дронов семейства "Овод" на основе ИИ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на руководителя проектной группы Андрея Иванова.

Система была реализована с помощью нейросети, которая анализирует и позволяет осуществить захват цели. Это помогает оператору беспилотной авиации в поражении вражеского объекта. Иванов отметил, что система самонаведения прошла многократные испытания на полигорах. Ожидается, что в скором времени ее испытают в боевых условиях в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов ЗРК "Тор-М2".

Видео: Telegram / РИА Новости