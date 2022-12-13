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"РИА Новости" опубликовало видео уникальной дуэли трех российских танков и двух украинских в Донбассе

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Дуэль прошла на расстоянии менее чем 500 метров.

Уникальная дуэль трех российских и двух украинских танков произошла в Донбассе. Видеозапись дуэли опубликовало "РИА Новости".

По словам одного из российских военнослужащих, один из трех танков подъехал к лесополосе, выдвинувшись с асфальтовой дороги на проселочную, а две другие машины отвлекали внимание украинской техники, расположившейся в другой лесополосе. После того, как противник открыл огонь, "невидимый" российский танк начал стрелять по украинской машине.

В результате выполненных действий танк украинских войск был подбит. Военнослужащий отметил, что дуэль прошла на расстоянии менее чем 500 метров.

Ранее в Минобоны сообщили, что российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника.

Видео: Telegram / РИА Новости

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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