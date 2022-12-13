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"РИА Новости": боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском

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По его словам, российские войска "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как сыпется оборона украинских войск под Артемовском. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам бойца, украинские войска достаточно неплохо держат оборону в направлении Часова Яра. Он подчеркнул, что через день-два она все равно сыпется. Боец "Вагнера" добавил, что российские войска "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней, несмотря на активное сопротивление противника.

Ранее Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: артемовск, боец, вооруженные силы украины, оборона, чвк вагнер
Категории: Лента новостей, Новости России,

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