"РИА Новости": боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском

По его словам, российские войска "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней.

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал, как сыпется оборона украинских войск под Артемовском. Об этом он сообщил в интервью "РИА Новости".

По словам бойца, украинские войска достаточно неплохо держат оборону в направлении Часова Яра. Он подчеркнул, что через день-два она все равно сыпется. Боец "Вагнера" добавил, что российские войска "проламывают" ряды ВСУ за несколько дней, несмотря на активное сопротивление противника.

Ранее Пригожин заявил, что в 2024 году пойдет на выборы президента Украины.

Видео: Telegram / РИА Новости