"Путешествие доктора Дулиттла": первый трейлер нового фильма с Робертом Дауни-младшим

Лента основана на детских книгах писателя Хью Лофтинга.

В сети появился трейлер фэнтезийной комедии "Путешествие Доктора Дулиттла", где главную роль сыграла голливудская звезда Роберт Дауни-младший. Картина расскажет про ветеринара, обнаружившего у себя способность разговаривать с животными.

Лента стала первой работой Дауни после окончания его контракта со студией Marvel, во вселенной которой он 10 лет играл Железного человека. Помимо него в работе над лентой принимали участие Том Холланд ("Человек-паук: Вдали от дома"), Майкл Шин ("Другой мир"), Марион Котийяр ("Такси"), Рами Малек ("Богемская рапсодия"), Рэйф Файнс ("Гарри Поттер"), Эмма Томпсон ("Спасти мистера Бэнкса"), Антонио Бандерас ("Интервью с вампиром") и другие.

Картину снял обладатель премии "Оскар" Стивен Гейган, для которого фильм станет первым крупнобюджетным проектом. Премьера фильма в России запланирована на 20 февраля 2020 года.

Оригинальный трейлер:



Видео: Universal Pictures