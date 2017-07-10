"Призовую тумбу" получил водитель Toyota из-за неправильной парковки на улице Турку

Во Фрунзенском районе Петербурга наградили очередного мастера парковки.

На днях на улице Турку, водитель неправильно припарковал свой автомобиль Toyota RAV4, перегородив проезд другим автомобилям. Вследствие чего «добрые» соседи наградили его призом.

Как сообщают в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" на улице Турку водитель автомобиля Toyota RAV4 припарковался, закрыв машины соседей, и получил «призовую тумбу» на лобовое стекло машины.

Судя по фото, тумбочку на лобовое стекло положили аккуратно и, возможно, без повреждений для машины.

Комментаторы в группе не сошлись во мнениях. Одни пишут: "Все правильно сделали", а другие "А люди всё звереют и звереют".

Фото: группа ВКонтакте "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"