"Призовую тумбу" получил водитель Toyota из-за неправильной парковки на улице Турку

На днях на улице Турку, водитель неправильно припарковал свой автомобиль Toyota RAV4, перегородив проезд другим автомобилям. Вследствие чего «добрые» соседи наградили его призом.
Как сообщают в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" на улице Турку водитель автомобиля Toyota RAV4 припарковался, закрыв машины соседей, и получил «призовую тумбу» на лобовое стекло машины.
Судя по фото, тумбочку на лобовое стекло положили аккуратно и, возможно, без повреждений для машины.
Комментаторы в группе не сошлись во мнениях. Одни пишут: "Все правильно сделали", а другие "А люди всё звереют и звереют".
Фото: группа ВКонтакте "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"