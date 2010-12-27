"Почта России" опять не довезла посылку: из сортировочного центра Петербурга пропала одежда за 27 тысяч рублей

Петербурженка не получила отправление стоимостью в 27 тысяч рублей.

Пользователи "Пикабу" сообщили об очередном "проколе" "Почты России". Один из пользователей рассказал о том, что сотрудники организации похитили у него посылку с одеждой на 27,6 тысяч рублей.

По словам петербурженки, она уже не в первый раз делала интернет-заказ в магазине спортивной одежды. Ей должны были прислать вещи отправлением первого класса. Однако, посылку отправили обычным путем, так как ее вес превышал допустимые нормы. Отправитель оценил ценность в один рубль, хотя стоимоть заказа превысила 27 тысяч рублей. По неизвестной причине начала заказ был перенаправлен на сортировку у Казанского вокзала в Москве, а затем - во Внуково. После того, как посылка покинула этот пункт, на четыре дня наступила "тишина": сведения пропали.

Пострадавшая направила официальный запрос руководству отделения во Внуково. Представители направили сведения по накладной об отправке в сортировку Санкт-Петербурга. Уже там девушка узнала, что был составлен акт об утере. Вместе с ее посылкой пропали еще три.

Ответа от представителей компании о том, какой именно транспортной компанией проводилась доставка заявительнице не предоставили. По секрету петербурженке ответил, что с большой вероятностью, заказ просто украли. В течение месяца будут проводиться розыскные мероприятия.

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