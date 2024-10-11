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"По всему фронту". В США раскрыли, с чем столкнулся Зеленский в зоне СВО

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Дэниэл Дэвис указал на просчеты чиновников из Киева как в дипломатии, так и военном плане.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский испытывает серьезные трудности как в дипломатии, так и в зоне театра боевых действий.Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Иностранный специалист добавил, что для Вооруженных сил Украины наиболее тяжелое положение фиксируется на Покровском направлении. Так эксперты говорят о все большем количестве российских прорывов на передовой линии. Также армия киевского режима практически оказалась в ловушке на Торецком направлении.

Я хочу показать, что у Зеленского очень много проблем. Он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя. Россия тактически наступает по всей линии фронта, что делают положение Украины еще более напряженным.

Дэниэл Дэвис, эксперт

В США заявили о невозможности поворотного момента в зоне СВО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive

Теги: владимир зеленский, дэниэл дэвис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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