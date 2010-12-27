"Пелла" может стать стратегическим инвестором для начала стапельного производства в Петербурге

Дочка судостроительного завода "Пелла" сможет принять новый статус до конца года.

Смольный готовится сделать ООО "Пелла-Стапель" своим стратегическим инвестором, пишет "Фонтанка". Дочка судостроительного завода "Пелла" хочет производить стапели – сооружения для постройки или ремонта суден и их спуска на воду.

О подготовке и согласовании этого плана сообщили в комитете по инвестициям 23 сентября. Уточняется, что стратегический статус может быть присвоен проекту "Создание нового стапельного производства для строительства высокотехнологичной морской техники". Также правительство готовится предоставить необходимый для проекта земельный участок, предположительно – в Колпино. До конца года постановления должны принять.

Ранее УФАС приостановило разработку проекта Красносельско-Калининской линии метро.

Фото: Piter.tv