"Остров Фортов" представил концепцию постоянной экспозиции строящегося Музея военно-морской славы

Учреждение откроют 39 июля 2023 года.

"Остров Фортов" подготовил концепцию постоянной экспозиции строящегося Музея военно-морской славы. Об этом сообщили пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Музей планируют превратить в культурный и общественный центр. Здесь будут расположены экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями.

Центральным экспонатом станет первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Ее можно будет найти в центральном атриуме. Добавим, что вход в эту часть музея свободный. Кроме того, в многофункциональном комплексе будут и интерактивные экспонаты.

Открытие планируется на 30 июля 2023 года.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре СПб