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"Остров Фортов" представил концепцию постоянной экспозиции строящегося Музея военно-морской славы
Сегодня, 16:55
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"Остров Фортов" представил концепцию постоянной экспозиции строящегося Музея военно-морской славы

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Учреждение откроют 39 июля 2023 года.

"Остров Фортов" подготовил концепцию постоянной экспозиции строящегося Музея военно-морской славы.  Об этом сообщили пресс-службе комитета по культуре Петербурга. 

Музей планируют превратить в культурный и общественный центр. Здесь будут расположены экспозиции военно-морских реликвий с инновационными технологиями. 

Центральным экспонатом станет   первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол". Ее можно будет найти в центральном атриуме. Добавим, что вход в эту часть музея свободный. Кроме того, в многофункциональном комплексе будут и интерактивные экспонаты.

Открытие планируется на 30 июля 2023 года.

Ранее на Piter.tv: в заброшенном здании мясокомбината "Самсон" часто замечали подростков и мигрантов.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре СПб

Теги: музей военно-морской славы, остров фортов, уда сходить в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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