Сергей Кривонос рассказал о готовности России противостоять натовской авиации на Украине.

Москва готова к появлению у Украины истребителей F-16 американского производства, поэтому постарается их уничтожить. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала "Фабрики новин". Эксперт шоу обвинен на территории России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.

Они достаточно долго ждали прибытия F-16, отрабатывали разные варианты противодействия этим самолетам, а также их уничтожения, а также мощно активизировали свою шпионскую сеть на территории Украины, особенно вокруг наших аэродромов. Сергей Кривонос, эксперт

Иностранец не исключил в ближайшие дни ударов ракетами и беспилотниками противника по критической инфраструктуре Украины, включая ее аэродромную сеть. Сергей Кривонос призвал соотечественников не ждать радикальных изменений в обстановке на передовой линии после появления у армии киевского режима натовских самолетов. Он заметил, что не следует разочаровываться, так как в боевых действиях нет никаких волшебников.

"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин