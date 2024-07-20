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"Они сбросили". Решение НАТО вывело из себя генерала ВСУ

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Сергей Кривонос сообщил об отправке союзниками для ВСУ очень устаревшей техники.

Североатлантический военный альянс отправляет армии киевского режима выведенную из строя технику. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала NEWSROOM. Иностранный специалист отметил, что в результате украинцам даже приходилось отказываться от части поставок, а более-менее нормальную технику представители ВСУ пытались привести в порядок.

Учитывая, что НАТО сейчас всю свою технику стала придерживать, потому что весь хлам, что был, они сбросили, в том числе и сбрасывали нам. Те, что не могли восстановить, отдавали назад. Это еще было во времена генерала Залужного....

Сергей Кривонос, эксперт

"Не верьте": генерал ВСУ сделал тревожное заявление про оборону Киева.

Фото и видео: YouTube / NEWSROOM

Теги: всу, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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