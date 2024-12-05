Около 9 кг наркотиков изъяла транспортная полиция, задержав драгдилера и его группу в Ростовской области

В регионе орудовала ОПГ из пятерых человек.

Около 9 килограммов запрещенных веществ российские правоохранительные органы на транспорте изъяли, задержав драгдилера и его преступную группу на территории Ростовской области. Соответствующей информацией сотрудники пресс-службы полиции поделились в социальных сетях. Известно, что организатором криминальной схемы выступил 23-летний житель Таганрога. Ему удалось наладить взаимодействие с тремя теневыми интернет-магазинами, а позже - привлечь к работе наркотиками пятерых человек в возрасте от 19 до 25 лет.

Сам он занимался тем, что получал от кураторов координаты схронов в Краснодарском крае, откуда забирал крупные партии запрещённых веществ. До Кубани и обратно домой его на машине возил подельник. пресс-служба МВД РФ

Лидер ОПГ доставлял нелегальный товар в арендованную в Таганроге квартиру. В помещении мужчина проживал совместно с другим сообщником, который занимался мелкой фасовкой наркотиков. Подготовленная к реализации продукция распределялась между тремя оставшимися членами банды. Они исполняли роли курьеров и раскладывали товар по тайнкам-закладкам. В том числе такие места находились в лесополосах идущих вдоль железных дорог. В настоящее время злоумышленники проходят по уголовному делу по части 3 статьи 30, пункту "г" части 4 статьи 228.1 и части 3 статьи 20, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

На стройплощадке на Малоохтинском проспекте между мигрантами произошла поножовщина.

Фото и видео: МВД Медиа