Нуланд: "Северный поток — 2" будет остановлен при вторжении РФ на Украину

В Госдепе оценили перспективы газового проекта России.

Заместитель американского государственного секретаря Виктория Нуланд заявила о том, что "Северный поток — 2" будет остановлен при вторжении России на Украину. Об этом чиновница упомянула местным журналистам во время брифинга во внешнеполитическом ведомстве.

Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе "Северный поток - 2" не будет продвигаться вперед. Виктория Нуланд, замглавы Госдепа США

Американца уточнила прессе, что российский газопровод еще якобы не готов к работе. Она привела слова сенатора Теда Круза, который любит говорить о том, что в настоящее время этот газовый проект является "куском металла на дне океана". Для начала его функционирования требуется провести испытания объекта, сертифицировать регуляторами.

Госдеп пригрозил России, если та разместит военных на Кубе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State