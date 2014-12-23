"Никто не наказан": активисты прокомментировали поручение Бастрыкина проверить стройку у Пулковской обсерватории

После поручения главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина стартовала проверка законности застройки территории у Пулковской обсерватории, которая мешает астрономам вести привычные наблюдения. Мнение защитников объекта о возможных итогах инспекции узнал Spb.aif.ru.
Как отмечают активисты инициативной группы "Сохраним Пулковскую обсерваторию", от руководителя СК уже поступало поручение о проведении аналогичной проверки. Она завершилась безрезультатно – никто и инициаторов застройки не был посажен или уволен. Защитники обсерватории подчеркнули, что жильё на территории строят сразу несколько компаний, которые не возводят высотных домов. Напомним, что в защитной зоне запрещено лишь крупное жилищное строительство.
Астрономы также не разделяют оптимизма по вопросу и уточняют, что пока переноса наблюдений из Петербурга не предвидится. Возможна передача другому филиала Пулковской – Кисловодской горной астрономической станции другому учреждению, но эти данные официально не подтверждены.
Как отмечает политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, существенные правовые последствия от проводимой следователями проверки действительно маловероятны.
В новых домах около Пулковской обсерватории уже живут тысячи семей и, конечно, их никто не отправит на улицу. Однако вмешательство Александра Бастрыкина в ситуацию может ударить по застройщикам: потенциальные дольщики начнут сомневаться, а достроятся ли эти ЖК, что может отразиться на продажах. Но вряд ли дело дойдет до арестов и обысков.
Михаил Карягин, политолог, эксперт Центра политической конъюнктуры
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Фото: ВКонтакте / Экскурсии в Пулковскую обсерваторию (Kate Khovritcheva)
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