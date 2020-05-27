"Невозможно не видеть связи между этими проблемами": автор письма о харассменте в СПбГУ высказалась о деле Соколова

Один из авторов открытого письма о харассменте к ректору СПбГУ Зинаида Васильева рассказала Piter.TV свое мнение о деле Соколова. По ее словам, между домогательствами в университете и убийством аспирантки есть прямая связь.

Случай убийства Анастасии Ещенко действительно сложный, потому что там переплелись две разные проблемы: проблема злоупотребления властью и домогательств в университете и проблема домашнего насилия. Поэтому очень легко тем, кто это хочет, сказать, что это мог быть любой мужчина или женщина – любовник убил любовницу и все, это не имеет отношения к университету, но мне кажется, что невозможно не видеть прямой связи между этими проблемами в данном случае.

Если я правильно помню, Анастасия находилась с ним в отношениях с третьего курса, потом она перешла к нему в магистратуру, пришла к нему в непосредственное подчинение, писала магистерскую работу по теме, которая, может быть, даже не была темой ее прямых научных интересов. Во всех материалах, которые были опубликованы и представлены на сегодняшний день, видно, что она находилась в психологической зависимости.

Зинаида Васильева, автор открытого письма против харассмента в высшей школе СПбГУ