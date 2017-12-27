"Нереально повезло": В сети появилось видео из Удмуртии, где водителю повезло уйти от лобового столкновения с фурой

В сети появилось видео момента жуткого ДТП записанного на видеорегистратор.

В сети появилось видео момента аварии, в которой автору видео нереально повезло уйти от лобового столкновения с фурой.

Сообщается, что видео было снято в Удмуртии, но когда произошло данное ДТП не сообщается. На опубликованных кадрах видно, что легковой автомобиль обгоняет авто с видеорегистратором и идет сразу же на обгон фуры. Но не успевает закончить маневр, так как по встречке едет КАМАЗ. Авто начинает вилять, но все же получает удар КАМАЗом и улетает в кювет. КАМАЗ после столкновения уходит в неуправляемый занос, и его разворачивает на встречке перед самым носом авто с регистратором. Водитель успевает среагировать и съезжает на обочину.

Сообщается, что обошлось без жертв.

Видео: YouTube/ Мария Фискалова