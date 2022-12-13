В СБ ООН оценили попытки Запада вмешаться в взаимодействие между РФ и Мали.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя назвал неоколониализмом критику Западом сотрудничества России и Мали. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности. Он напомнил, что Москва продолжает оказывать африканскому государству и армии всестороннюю помощь. В том числе речь идет о повышения боеспособности страны, подготовки ее военнослужащих. Взаимодействие происходит в соответствии с запросом из Бамако, применимыми нормами международного права.

ВС Мали проводят успешные контртеррористические операции в центре страны, прилагаются последовательные усилия по освобождению от боевиков северных и восточных районов. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что в России называют причиной негативной реакции западных коллег на укрепление российско-малийского сотрудничества очередным проявлением неоколониальных подходов, которые сочетаются в отсутствием осязаемых результатов в деле стабилизации в Мали и военного присутствия там Запада. Он добавил, что власти страны решили найти себе новых партнеров в лице Москвы.

Небензя заявил, что Украина оказалась на пороге межконфессионального конфликта.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций