"Нас лечили, как подопытных кроликов": сотрудник скорой рассказал, как переболел коронавирусом

Врач отделения скорой помощи поликлиники №52 одним из первых заразился коронавирусом.

Председатель профсоюза медработников рассказал Piter.TV, как врачи переносят коронавирус. По его словам, степень поражения легких может варьироваться от количества контактов с заболевшим.

Как все, очень тяжело некоторые болеют, некоторые переносят на ногах, некоторые не замечают. Сейчас говорят, что женщины болеют меньше. Получается тот, кто хапает сразу много этого вируса, те болеют очень тяжело. Зависит еще от пола и возраста, но ясно, что если у тебя небольшое поражение легких, то легче. Очень мало все изучено, все эти данные поступают пока не в общем пуле, все время надо перепроверять и ставить под сомнение. Я когда лечился, я был одним из первых нескольких сотен в Санкт-Петербурге, которые легли в больницу, нам давали лекарство и смотрели, нас лечили как подопытных кроликов. Осознание того, как и кому что грозит, придет только через 4-5 месяцев при хорошем стечении обстоятельств. Григорий Бобинов, председатель профсоюза медработников "Действие"

Ранее мы публиковали полную версию интервью с Григорием Бобиновым. Он объяснил, в каких условиях оказались медработники во время пандемии, чего не хватает сейчас в больницах, а также как его лечили в Боткинской больнице.

Видео: Piter.TV