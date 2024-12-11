Карен Квятковски с читает, что снижение призывного возраста не поможет Украине.

Вооруженные силы Украины отступают на всех участках фронта, на территории которых происходят сражения с Вооруженными силами России. Соответствующее заявление сделала бывший американский аналитик из Пентагона, лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, выступая в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Иностранка заметила, что обсуждаемое киевским режимом решение о снижении призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет местной армии переломить ситуацию в свою пользу. По мнению эксперта, большая часть украинских граждан хочет именно мира с Россией, а не возвращения потерянных территорий.

Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в (боевой. — Прим. ред.) контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется. Карен Квятковски, эксперт

"Последняя попытка". В США высказались о событиях в Курской области.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom