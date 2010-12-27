Причина смерти не сообщается.

В среду, 14 ноября, на 92-м году жизни умер сыгравший в "Тихом Доне" актер Сергей Юртайкин. Об этом сообщается на сайте ВГИКа.

В ночь с 13 на 14 ноября 2018 года скончался выпускник ВГИК им. Герасимова актерской мастерской Сергей Герасимова (выпуск 1953 года) Сергей Юртайкин. Один из студентов Сергея Аполлинариевича сыгравший в легендарном "Тихом Доне" говорится в сообщении

Причина смерти не сообщается.

Отметим, что помимо актёрской работы Сергей Прокофьевич занимался общественной деятельностью. Также более 25 лет он входил в жилищную комиссию театра, занимался дубляжом.

В фильмографии Юртайкина около 90 проектов. Среди ник такие знаменитые киноленты, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого", "Человек-невидимка", "Коней на переправе не меняют", "Отец и сын", "Трактир на Пятницкой", "Невероятные приключения итальянцев в России".

Фото: скриншот из сериала "тихий дон"