Петербурженка Дарина Абрамова попала в финал "Мисс Россия - 2018"

Красавица из Северной столицы стала финалисткой конкурса "Мисс Россия - 2018".

В финал конкурса красоты "Мисс Россия - 2018" попала участница из Санкт-Петербурга. В десятке красавиц оказалась 19-летняя Дарина Абрамова. Рыжеволосая участница набрала на сайте конкурса уже семь тысяч голосов. Информация об этом появилась на сайте missrussia.

Финал конкурса состоится уже 14 апреля. Сейчас девушки проходят мастер-классы, встречаются со стилистами и педагогами. В голосовании, которое запущенно на сайте конкурса, лидирует участницы из Тывы и Якутии.

Каждая конкурсантка должна будет представить свою "визитную карточку", в которой расскажет о своих увлечениях. Выбирать "Мисс Россию - 2018" придется членам жюри: дизайнеру Игорю Чапурину, "Мисс Вселенной - 2002" Оксане Федоровой, гимнастке Ляйсан Утяшевой и двум победительницам конкурса "Мисс Россия".

Фото Дарины Абрамовой

Это совместный труд. Только с вами мы сможем завоевать главную корону страны. Спасибо огромное, что верите в меня и поддерживаете! От всей души Спасибо. Вы у меня самые лучшие подписчики. Дарина Абрамова

Фото,видео: Instagram - abramovadidi