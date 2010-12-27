СМИ: "Мираторг" покупает петербургскую сеть супермаркетов "Лэнд"

Компания может купить петербургскую сеть.

Один из крупнейших агрохолдингов России "Мираторг" собирается покупать петербургскую сеть супермаркетов "Лэнд". Сейчас сделка находится в активной стадии реализации. Об этом сообщил "Новый проспект" со ссылкой на собственные источники.

Предположительно причиной продажи магазинов премиум-класса стали финансовые трудности руководства. За последнее время у компании упала выручка, а также скопились судебные иски. Согласно сведениям СПАРК, в 2018 году чистая прибыль компании снизилась в три с половиной раза. Официальных комментариев по данному вопросу представители сети не дают.

Отметим, что в компании "Лэнд" информацию о покупке "Мираторгом" опровергли.

Ранее Piter.tv писал о том, что немецкий журналист назвал плюсы и минусы жизни в Европе и России.

Фото: Piter.tv

