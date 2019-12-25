"Мы сможем заставить их очнуться": Марченко предложил экономический ответ на санкции Литвы против RT

Комиссия парламента Литвы по радио и телевидению 8 июля запретила трансляции пяти передач телеканала RT. Такое решение связано с санкциями, введенными Евросоюзом против телеведущего Дмитрия Киселева. Госдума решает вопрос об ответных мерах. Депутат Алексей Чепа рассказал об этом RT. Другой депутат Государственной думы Евгений Марченко уверен, что ответные меры необходимы, и он всецело выступает за них.

Сейчас, утверждает Марченко, в Литве активно продвигается антироссийская политика – все русское блокируется. Прекращение трансляций пяти передач RT входит в эту русофобскую кампанию. Марченко уверен, что ответ РФ должен быть жестким.

Депутат считает, что Москве следует сосредоточиться на экономической сфере. Марченко убежден, что необходимо полностью запретить работать на территории России литовским бизнесменам, а также заблокировать их счета в российских банках, чтобы они не смогли выплачивать дивиденды своим акционерам.

"Сейчас литовские предприниматели активно выводят заработанные в так ненавидимой ими России деньги. Этого больше быть не должно. Только ударив по ним жесткими экономическими мерами, мы сможем заставить их очнуться", - заявил парламентарий.

Примечательно, что это не первый раз, когда за русофобскую риторику Вильнюса деятельность литовского бизнеса предлагали ограничить. Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступал за ужесточение политики в отношении прибалтийских предприятий в РФ.

В разговоре с журналистами "РИА Новости" Милонов заявил, что справедливым было бы ввести специальные пошлины для литовских бизнесменов на переводы между банковскими счетами двух стран. Это исключило бы ситуации, когда деньги, заработанные ими в России, отправляются укреплять экономику русофобской Литвы. Кроме того, Милонов, общаясь с NEWS.ru, предлагал ввести дополнительные налоги для литовских фирм.

Все инициативы, предложенные Виталием Милоновым, носили только ограничительный характер, чтобы усложнить работу прибалтам. Предложения Марченко гораздо радикальнее: он хочет полностью запретить деятельность литовских бизнесменов и заблокировать их счета в РФ. Если Вильнюс будет и дальше лоббировать антироссийскую политику, то Госдуме придется отвечать крайне жестко, вплоть до полной блокировки литовского бизнеса на территории РФ.