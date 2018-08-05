"Между рядами" в супермаркете: в СПб презентовали фаворита берлинского фестиваля

Готовы поспорить, что многие из вас мечтали остаться в магазине на ночь. Что ж, наслаждайтесь моментом! Команда Piter.TV не только провела ночь среди темных полок, но и там же посмотрела фильм, где главные события тоже разворачиваются в ночном супермаркете.

Фаворит последнего Берлинского кинофестиваля фильм "Между рядами" настолько влюбил в себя публику, что в России его встретили по-особенному. Кинопрокатная компания "PROвзгляд" устроила секретный ночной кинопоказ в одном из супермаркетов Петербурга.

Почему в данном случае кинотеатр проиграл магазину, рассказывает кинокритик Ксения Реутова: Мы все привыкли смотреть фильмы в кинотеатре, и это очень здорово, когда эту атмосферу можно изменить, трансформировать само пространство, в котором мы воспринимаем кино. И в отношении этого фильма это на 100% то, что ему нужно, потому что это поможет лучше проникнуть в то, что происходит на экране.

Премьера картины состоялась под занавес Берлинского фестиваля, и по началу от фильма Томаса Штубера никто ничего не ожидал, но после премьеры фильмзаслужил высочайшие оценки и критику. Призов он не получил, но в этом году это было принципиальное решение президента фестиваля Тома Тыквера: он не наградил ни одну немецкую картину.





Как говорят критики, кино, действительно, очень немецкое. Оно рассказывает о Восточной Германии после падения Берлинской стены глазами людей, которые живут в этой стране, среди реальных прототипов экранных героев. Но фильм стоит смотреть не только любителям немецкого кинематогафа. По словам Ксении Реутовой, любовь, с которой снят этот фильм, найдет отклик в каждом зрителе.

Это очень красивая история о любви, во-первых, а во-вторых, это фильм о месте, которое принято показывать в кино предельно унифицированным И бездушным.В этом фильме оно предстало совершенно другим, здесь супермакрет — это один из главных героев, и это очень теплое пространство. Это фильм о людях, которых мы обычно не видим, не замечаем, и сквозь которых мы смотрим, потому что обычно мы смотрим на полки, а здесь мы смотрим на людей отмечает кинокритик

Мне кажется, что после этого показа у людей будет какое-то смещенное сознание реальности - делится Татьяна Долженко, представитель компании "PROвзгляд", - а точно ли они в Петербурге? А точно ли кино закончилось? И вообще оглядываться по сторонам, нет ли рядом героя, кого они видели в фильме? И я так ожидаю, что это будет что-то особенное.

Даже если вы будете смотреть этот фильм в кинотеатре или у себя дома, одно можно сказать точно, прежним ваш поход в магазин уже не будет.

Анна Зеленская, Александр Цыцулин

Фото и видео: Piter.tv