"Метрострой" не сумел взыскать большую сумму с властей Петербурга по "Газпром Арене"

До этого компании удалось отсудить у городских властей почти 550 млн рублей.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд не принял во внимание требование Метростроя к городскому комитету по строительству, в котором компания пыталась отсудить больше 1 миллиарда рублей. Именно на такую сумму расчитывает компания, как плату за дополнительные работы, не вошедшие в основной контракт по строительству стадиона.

"Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения" , - написано в судебном документе.

В июле этого года первая инстанция – Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, постановила взыскать более 550 миллионов рублей в пользу Метростроя. Однако в дальнейших требованиях истца было отказано.

По заверению Метростроя, без дополнительных работ, не вошедших в контракт, были бы сорваны сроки сдачи объекта. Комитет по строительству объяснил, что процедура согласования дополнительных работ не законна, так как не проходила конкурсной процедуры. Главной проблемой назвали неопределенные источники финансирования компании.

В конечном итоге суд пришел к решению о правомерности взыскания средств с комитета, но не более 10 % от цены контрактов, сумма которых составила 7.7 миллиардов рублей.

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